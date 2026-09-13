Дариткова уточни промените в Закона за здравето
Тя публикува пост в социалните мрежи с разяснение
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Тя публикува пост в социалните мрежи с разяснение
Радев оспорва въвеждането на извънредната епидемична обстановка от МС съвет и възможността тя да е безсрочна
Депутатите ще гласуват на второ четене промените в Закона за здравето
София. Депутатите от БСП, ДПС и Атака ще гласуват по съвест, а ГЕРБ - твърдо против законопроекта за изменения в Закона за здравето, с които ще се либ...
БСП връща залите за пушачи в ресторантите