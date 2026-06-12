Законът за подпомагане на земеделските производители мина на I четене
София. Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители бяха одобрени на първо четене, предаде „Фокус". Според вносителите този закон...
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София. Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители бяха одобрени на първо четене, предаде „Фокус". Според вносителите този закон...