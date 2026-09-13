БСП поиска проверка на дружество „Автомагистрали“
Това обяви заместник-председателят на ПГ на БСП Георги Свиленски
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Това обяви заместник-председателят на ПГ на БСП Георги Свиленски
Законът за обществените поръчки и антикорупционния закон трябва да бъдат приети до края на годината. Това заяви пред БНТ вицепремиерът по европейските...
Гарантират им работа при доставките на работни облекла, обувки и чаршафи
София. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) няма да доведат до никакви натоварвания на бюджета, ще намалят административната тежест и ще с...
София. 2% от фирмите печелят 98% от обществените поръчки, това показват данните на БОРКОР. Заедно с това най-много нередности са установени при търго...