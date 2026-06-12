Проектът на Закона за доброволчеството е във финалната си фаза
София. Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов обсъди, съвместно с юристи и експерти от неправителствения сектор, заключителните текст...
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София. Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов обсъди, съвместно с юристи и експерти от неправителствения сектор, заключителните текст...