Одобриха на първо четене Закона за авторското право
София. Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за авторското право и сродните му права, съобщи „Фокус". Депутатите приеха пр...
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София. Народните представители приеха на първо четене промените в Закона за авторското право и сродните му права, съобщи „Фокус". Депутатите приеха пр...