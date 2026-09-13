Представиха императорския дворец на Зайчар във Видин
Видин. Историци от народния музей на Зайчар представиха във Видин двореца на император Галерий и неговата майка Ромулиана, който се намира на 11 км от...
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Видин. Историци от народния музей на Зайчар представиха във Видин двореца на император Галерий и неговата майка Ромулиана, който се намира на 11 км от...
Видин. Ученици от природоматематическата гимназия във Видин и гимназията в град Зайчар, Сърбия, заедно създават туристически пътеводител на региона, с...
Видин. Областният управител на Видин Кръстьо Спасов бе за два дни в сръбския град Зайчар, където обсъди със своя колега Владан Паунович граничното сът...
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