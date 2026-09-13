Шокиращо нападение от тийнейджъри над мъж заради тунингована уста
Две от момчетата ритат колата на Захари Георгиев, като пораженията са изкъртен стоп на автомобила
Следете всички новини, анализи и коментари за Захари Георгиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Две от момчетата ритат колата на Захари Георгиев, като пораженията са изкъртен стоп на автомобила
Пловдив. На среща с избиратели вторият в пловдиската листа с № 22 инж. Захари Георгиев припомни свършеното за година и четири месеца от социалистите –...
Пловдив. Захари Георгиев, втори в пловдивската листа на кандидат-депутатите от БСП лява България с № 22, със солиден опит на народен избраник, ще се с...
Пловдив. Перспективите пред ЕС при бъдещо ляво управление на европейско ниво обсъдиха пловдивските народни представители инж. Захари Георгиев и доц....
Захари Георгиев и Спас Панчев имат уникални колекции от марки