Три момчета се изгубиха в района на местност „Раздела”
София. Три момчета са се загубили в планината около местност „Раздела". Това съобщиха от Планинска спасителна служба (ПСС) към БЧК за "Фокус". Момче...
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София. Три момчета са се загубили в планината около местност „Раздела". Това съобщиха от Планинска спасителна служба (ПСС) към БЧК за "Фокус". Момче...