Имало ли е заповед на Бойко Рашков да се пускат мигранти? Джамбазки
Над 30 км няма кой да спре автобус, който се движи през нощта в разстояние от 70 км, каза евродепутатът
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Над 30 км няма кой да спре автобус, който се движи през нощта в разстояние от 70 км, каза евродепутатът
Благотворителна инициатива на Технополис и Практикер в подкрепа на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служ...
Маргарита Петрова и Петко Янчев, деца на загиналите при изпълнение на служебния си дълг Калин Петров и Янчо Петков, получиха коледни подаръци в ОД на...
Велико Търново. Пет деца на загинали полицаи от Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени получиха подаръци на нарочна церемония в Областната дирекц...
Сливен. 6 деца на загинали полицаи получиха подаръци от зам. директора на МВР в Сливен Иван Русев. Главният инспектор връчи коледните подаръци в сгра...
Джуба. Близо 500 души са загинали при последните сблъсъци в Южен Судан в края на седмицата, показват данните на представители на ООН в страната. Инфор...
Вашите родители са герои. Трябва да ги помним, заяви вътрешният министър Цветлин Йовчев
Деца на загинали полицаи правят чудеса в кампанията на МВР и "Стандарт"