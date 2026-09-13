Трагедия в Ормузкия проток
САЩ ще продължат да взимат на прицел дронове и плавателни съдове, които представляват заплаха за американските сили
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САЩ ще продължат да взимат на прицел дронове и плавателни съдове, които представляват заплаха за американските сили
На границата на италианските региони Пиемонт и Ломбардия
Говори председателят на „Пчелари”
При катастрофа на учебен самолет
Причините се изясняват
Президентът Зоран Заев и двама министри пристигнаха на мястото на пожара в Тетово
Катастрофата е на спирка Евксиновград
В социалните мрежи бяха качени кадри с пораженията от стихията
Представители на Украйна, Канада, Великобритания, Швеция и Афганистан ще се съберат в Лондон, за да обсъдят съвместни действия заради сваления с ракет...
Причината е вероятно топящ се сняг вследствие на високи температури
След издирване нападателят е бил намерен и елиминиран
Инцидентът е станал на жп прелез в градче в Източна Франция
Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа с мотоциклет край Разлог. Двамата са от София и са участници в десетия юбилеен мото рок фест в местността Преде...
Зверска катастрофа в Пловдив отне живота на двама души. Инцидентът е станал в центъра на града, около 19 часа днес, съобщи "Фокус". Момче и момиче на...
Две българки са загинали при пожар във френския град Лимож. Това предаде FRANCE 3, цитирана от "Фокус". Пожарът е избухнал в жилищна сграда в нощта с...
Торнада връхлетяха района на Далас, като причиниха значителни щети, а най-малко 11 души са загинали вследствие на бурите или на свързани с тях пътни п...
Микробус със студенти, пътуващи към изпит, се сблъскал с друг в Турция. Инцидентът е станал в провинция Ван, На-малко 11 младежи са загинали, а други...
Частен самолет се разби в жилищна сграда при опит за кацане на летището в Акрън, щата Охайо, предадоха Франс прес и ДПА, цитирани от Дарик. Самолетът...
Шейсет и пет девойки загинаха в тежка катастрофа в Свазиленд, при която камион с пътувалите в каросерията му момичета се заби в задната част на спрял...
Млади съпрузи са загинали на място в тежка катастрофа пътя Русе – Разград. Инцидентът е станал около 16.15 часа днес, съобщиха от пресцентъра на полиц...