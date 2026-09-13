Пулмолог: Симптомът за COVID-19 е задухът
Заразяването е по-активно от пролетта, защото сега хората са непрекъснато заедно
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Заразяването е по-активно от пролетта, защото сега хората са непрекъснато заедно
Жълт код за високи температури е обявен в цялата страна за 3 юли
През лятото от месото получаваме задух и се потим повече През летните жеги имаме нужда от прилив на енергия. Летните скари, алкохолът и разхладителни...