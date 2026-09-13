Млад мъж задържа пиян шофьор, помел коли
олата е била с активирани предни еърбеци и отворена шофьорска врата
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олата е била с активирани предни еърбеци и отворена шофьорска врата
Той го криел в тайник в автомобила си
Кремъл поиска компенсация за сваления Су-24, Анкара не дава Турция е задържала 27 руски кораба в пристанищата на страната, съобщи "Хабертюрк". Вестни...
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