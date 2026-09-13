Чадърът задължителен, температурите падат
Неустойчиво ще остане времето през голяма част от тази седмица
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Неустойчиво ще остане времето през голяма част от тази седмица
Изискването влиза в сила от 31 януари
Велико Търново. Всички студенти задължително ще изучават български език, без значение в каква специалност са приети, решението е на ръководството на В...