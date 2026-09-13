Задигнаха 20 млн. евро от 134 сейфа за 2 минути

Крадци направиха голям удар в Санкт Петербург, след като само за 2 мин задигнаха стоки за 1 млрд. рубли (към 20 млн. евро) от 134 сейфа в "Промсвязбан...