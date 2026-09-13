Задигнаха 20 млн. евро от 134 сейфа за 2 минути
Крадци направиха голям удар в Санкт Петербург, след като само за 2 мин задигнаха стоки за 1 млрд. рубли (към 20 млн. евро) от 134 сейфа в "Промсвязбан...
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Крадци направиха голям удар в Санкт Петербург, след като само за 2 мин задигнаха стоки за 1 млрд. рубли (към 20 млн. евро) от 134 сейфа в "Промсвязбан...
Неизвестен апаш разби пощенската станция в село Илинденци и отмъкна 400 лотарийни билета. Стойността на нанесената щета е 1000 лева. Крадецът успял да...
Варна. Дръзки крадци отмъкнаха 78 домашни наденици, съобщават от ОД на МВР във Варна. Бандитите се промъкнали през незаключена врата на тераса в къща...
Лондон. Банда от шестима престъпници успя да открадне часовници на стойност над 1 млн. паунда от магазина Селфриджис в Лондон, предаде Би Би Си. Двам...