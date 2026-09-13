"ВМЗ" и "Кинтекс" в забранителния списък за приватизация
"ВМЗ" ЕАД и "Кинтекс" ще бъдат включени в забранителния списък за приватизация. Това решиха депутатите с гласуването на първо четене на промените в За...
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"ВМЗ" ЕАД и "Кинтекс" ще бъдат включени в забранителния списък за приватизация. Това решиха депутатите с гласуването на първо четене на промените в За...
Правителството предлага на Народното събрание да разгледа и приеме проект на закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватиза...
Бивш български посланик в Москва Илиян Василев попадна в забранителен списък за посещение в Русия. Това съобщи самият той в блога си. В списъка има о...
София. Държавната комисия по хазарта обяви с решение забранителен списък с 22 уебсайта за спортни залагания, достъпът до които трябва да бъде ограниче...