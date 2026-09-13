Проф. Христова каза какво ни чака след Нова година
Огромна част от заболелите от грип остава скрита
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Огромна част от заболелите от грип остава скрита
Една от причините учениците да преминат на онлайн обучение е те да могат спокойно да завършат първия срок
99% от заболелите в страната са с грип щам А
Той очаква пикът на заболяемостта от грип да бъде в края на януари и началото на февруари
От февруари може да започнем да ваксинираме и членовете на СИК, категоричен е министър Ангелов
Кърджали. Четири случая на кучешка тения, епидемиологично проучени, са регистрирани до момента в Кърджалийско, съобщават от Регионалната здравна и...