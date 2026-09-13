Всичко за Забележка

Следете всички новини, анализи и коментари за Забележка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Политика Свят
Масов бой в кв. „Горубляне“

Масов бой в кв. „Горубляне“

Забележка за шум доведе до масов бой в кв. „Горубляне", завършил с двама задържани и трима откарани в болница, съобщиха от МВР за bTV. Инцидентът ста...

13 април | 6:50
0 коментара
5740