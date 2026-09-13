Зам.-министър падна от власт заради забележка към Лео Меси
Чиновникът поискал от звездата да се извини за расистка издънка
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Чиновникът поискал от звездата да се извини за расистка издънка
Екшън в парламента
От началото на годината САЩ регистрираха рекорден брой масови убийства
Той бе избрал доста младежко решение вместо официален панталон
Защото му направила забележка
Забележка за шум доведе до масов бой в кв. „Горубляне", завършил с двама задържани и трима откарани в болница, съобщиха от МВР за bTV. Инцидентът ста...
Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев реши да накаже шефа на зоопарка в Ловеч д-р Феодор Вацов и работника, отговорен за бягството на ягуара Алонсо на 3 а...
София. Наказанията за скандала с оскъпяването на оградата по границата с Турция са от "забележка" до "предупреждение за уволнение" по нареждане на вое...
София. Преподавателите от СУ "Климент Охридски", заснети да употребят алкохол в сградата на университета, може да бъдат наказани със "забележка". Дн...
София. Висшият съдебен съвет направи "забележка" на бившия градски прокурор на София Николай Кокинов. Наказанието е заради нарушение на случайния прин...