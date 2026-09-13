Агитка на "Лацио" идва в София за юбилейния мач на "Левски"

Фенове на италианския "Лацио" ще пътуват до София за юбилейния мач на "Левски" срещу "Юргорден" на 10 октомври. Това съобщиха от Националния фенклуб н...