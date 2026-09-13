Стоев хвърля всичките си играчи срещу "Юргорден"
Днес се състоя финалната пресконференция преди юбилейния мач между "Левски" и "Юргорден" в чест на 50-годишнината на клуба в европейските клубни турни...
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Днес се състоя финалната пресконференция преди юбилейния мач между "Левски" и "Юргорден" в чест на 50-годишнината на клуба в европейските клубни турни...
Фенове на италианския "Лацио" ще пътуват до София за юбилейния мач на "Левски" срещу "Юргорден" на 10 октомври. Това съобщиха от Националния фенклуб н...
Юбилейният приятелски мач между "Левски" и шведския "Юргорден" по повод 50-годишнината от първата среща на "сините" в европейските клубни турнири ще с...
ПФК "Левски", Тръст "Синя България" и Националният клуб на привържениците на "Левски" съобщават, че бе постигнато съгласие и подписан договор за офици...