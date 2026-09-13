Клинсман: Ще водя САЩ и на следващото Световно
Юрген Клинсман заяви, че ще води националния тим на САЩ по футбол и на следващото Световното първенство. Американците отпаднаха снощи на осминафиналит...
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Юрген Клинсман заяви, че ще води националния тим на САЩ по футбол и на следващото Световното първенство. Американците отпаднаха снощи на осминафиналит...
Манаус. "Когато ви вкарат гол в последните секунди на мача, това може да се нарече лош късмет. Моите момчета показаха изключителна игра", призна селек...
Москва. Московският футболен клуб Спартак е провел преговари с главния треньор на САЩ Юрген Клинсман. Според информация на „Съветски спорт" с немския...