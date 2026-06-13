Плевнелиев: Планът "Юнкер" е шанс за страните от целия ЮИЕ
Инвестиционният план за Европа е шанс и за страните от Югоизточна Европа, тъй като само по-добре свързани ще можем да привличаме повече инвестиции. То...
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Инвестиционният план за Европа е шанс и за страните от Югоизточна Европа, тъй като само по-добре свързани ще можем да привличаме повече инвестиции. То...