Вписаха вливане на Юнионбанк във Fibank в Търговския регистър
София. Вливането на "Юнионбанк" ЕАД в „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) бе вписано днес в Търговския регистър. По силата на закона с вписване на...
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София. Вливането на "Юнионбанк" ЕАД в „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) бе вписано днес в Търговския регистър. По силата на закона с вписване на...
София. Неизвестни лица нахлуха призори в клон на „Юнионбанк" в София в опит да извършат банков обир. Те обаче не са взели пари или ценности, въпреки ч...
София. Новият главен изпълнителен директор на Юнионбанк е Милка Тодорова. Това стана ясно след като от банката съобщиха, че досегашният главен изпълни...