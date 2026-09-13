Всичко за Юнес Хамза

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Последни новини Спорт
"Лудогорец" с двоен удар

"Лудогорец" с двоен удар

Шампионът измъкна Хамза под носа на врага "Лудогорец" удари с един куршум два заека днес. Шампионът ни отмъкна тунизиеца Юнес Хамза буквално под носа...

11 август | 21:15
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Хамза се разбра със "Стяуа"

Хамза се разбра със "Стяуа"

Звездата на "Ботев" Юнес Хамза може да се счита за сигурно ново попълнение на "Стяуа". Грандът от Букурещ ще представи официално и друг играч в четвър...

06 август | 20:35
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