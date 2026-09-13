"Лудогорец" продаде Хамза на "Трактор"
След двуседмични преговори на най-високо ниво "Лудогорец" продаде нападателя Юнес Хамза на втория в иранското първенство от последния сезон "Трактор"...
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След двуседмични преговори на най-високо ниво "Лудогорец" продаде нападателя Юнес Хамза на втория в иранското първенство от последния сезон "Трактор"...
Юнес Хамза може да дебютира за "Лудогорец" още в утрешния финал за суперкупата срещу "Ботев". Тунизийският нападател пристигна първи в Бургас и изчака...
Шампионът измъкна Хамза под носа на врага "Лудогорец" удари с един куршум два заека днес. Шампионът ни отмъкна тунизиеца Юнес Хамза буквално под носа...
Звездата на "Ботев" Юнес Хамза може да се счита за сигурно ново попълнение на "Стяуа". Грандът от Букурещ ще представи официално и друг играч в четвър...
Пловдив. Ботев Пловдив официално представи своето шесто ново попълнение Юнес Хамза пред медиите. Той се явява и петият футболист, който пристига от съ...