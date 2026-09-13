Кметът на Силистра затваря града за ТИР-овете
Според доктор Юлиян Найденов има две възможни решение на проблема
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Според доктор Юлиян Найденов има две възможни решение на проблема
Любимото ми място е Дунавския парк, казва д-р Юлиян Найденов, кандидат за кмет на Силистра
Д-р Юлиян Найденов с обръщение към съгражданите си
Кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на Силистра д-р Юлиян Найденов и водачът на листата за общински съветници д-р Мария Стойчева, членове на партията и сим...