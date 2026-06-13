Днес е много трудно да възпиташ патриоти
И най-малките твърдят, че у нас нещата са зле и всички лъжат, разказва младата учителка по история Юлия Мишкова Юлия Мишкова е един от младите учител...
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И най-малките твърдят, че у нас нещата са зле и всички лъжат, разказва младата учителка по история Юлия Мишкова Юлия Мишкова е един от младите учител...