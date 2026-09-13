Юлий Москов разкри кой спъва англичаните и коя ще е голямата изненада на Евро 2024 (ВИДЕО)
11 източноевропейски отбора играят на Евро 2024, ние гледаме отстрани
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11 източноевропейски отбора играят на Евро 2024, ние гледаме отстрани
Големият журналист каза дали Германия печели Евро 2024
София. Оказвали натиск върху главния редактор на в-к „7 дни спорт", за да махне спортния журналист Владимир Зарков. Това съобщи Юлий Москов в предаван...