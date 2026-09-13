Екопроекти за над 1,3 млрд.лв. в Югозападен район
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи пред кметове от Югозападния район за планиране възможностите да кандидатстват за реал...
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Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи пред кметове от Югозападния район за планиране възможностите да кандидатстват за реал...
Кметът на община Банско Георги Икономов ще присъства на планираното за 25 и 26 февруари заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район...
Благоевград. Заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район ще се проведе на 18 и 19 юни в Сандански. Основна тема на форума ще бъдат...
Москва. Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов отпътува днес за Москва заедно със столичния управник Йорданка Фандъкова. Двамата са част от...