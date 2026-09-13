Изненада! Легенда на Югославия се завръща
Очаква се първият прототип да бъде представен публично по време на специализираното изложение "ЕКСПО 2027" в Белград
Следете всички новини, анализи и коментари за Югославия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Очаква се първият прототип да бъде представен публично по време на специализираното изложение "ЕКСПО 2027" в Белград
Ето кой ще спаси любимия хотел на Тито
Мистификация: Двойник управлява Югославия 35 години
Страната е на път да се превърне в Англия плюс Уелс
Легендарният футболист се изправи пред най-тежката си война - левкемията
Бившият политически водач на босненските сърби Радован Караджич е подал молба за обжалване на своята 40-годишна присъда за геноцид, обвинявайки съдиит...
На Балканите да си премиер толкова години действително е трудна работа. На другите им е по-тежко. Това заяви премиерът Бойко Борисов в интервю за свет...
С внушително поклонение беше почетен и бившият селекционер на някогашната Югославия Слободан Сантрач, който почина преди 4 дни. Тленните му останки бя...
Няколко от оръжията, използвани от ислямистите при кървавите атентати в Париж, са били произведени от "Застава" преди разпадането на бивша Югославия п...
„Много съжалявам, че Югославия се разпадна. Падна Берлинската стена, но на нас ни поставиха нови стени – между народите, с които преди сме били едно....
Босненците продават мъката си, за да оцеляват Патроните са най-търсените сувенири в града, паметник на войната Мостар - София С болката на Мостар н...
Феновете на "Динамо" и "Звезда" показаха какво чака Балканите 13 май 1990 г. "Топъл ден, слънчев, идеален за игра", спомня си бившият вратар на "Църв...
Югославският генерал е обвинен за клането в Сребреница и смъртта на най-малко 7000 души Хага. В понеделник адвокатите на бившия югославски генерал Ра...
Длъжностни лица смятат, че в гроба лежат останките на около 1000 души