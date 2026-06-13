Продават вила на Тато при Кюстендил
Община Кюстендил ще се освободи от бившата резиденция на Тодор Живков "Ючбунар" в полите на Осоговската планина. Със съгласието на съветниците тя ще с...
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Община Кюстендил ще се освободи от бившата резиденция на Тодор Живков "Ючбунар" в полите на Осоговската планина. Със съгласието на съветниците тя ще с...