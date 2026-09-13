Монетата с азбуката! Йотова разкри какво трябва да направи БНБ
Всички трябва да защитим своето право, настоя президентът
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Всички трябва да защитим своето право, настоя президентът
Първа колекционерска евромонета
Златен Антим I за 2016-а От 28 март 2016 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „140 години от Априлското въст...