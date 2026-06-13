Мариус към Крисия: Посвети се на музиката и остани скромна
Мариус Куркински и Крисия се срещнаха след представлението "Юбилей" на Човека оркестър в Разград. Разговорът им бе заснет от CoolT. "Надявам се, че ще...
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Мариус Куркински и Крисия се срещнаха след представлението "Юбилей" на Човека оркестър в Разград. Разговорът им бе заснет от CoolT. "Надявам се, че ще...