Български рокаджии с премиера по MTV Adria (ВИДЕО)
От днес MTV Adria започва излъчването на клипа на "You Make Me Sick" на българска банда Hayes & Y. Каналът покрива териториите на шест балкански държа...
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От днес MTV Adria започва излъчването на клипа на "You Make Me Sick" на българска банда Hayes & Y. Каналът покрива териториите на шест балкански държа...