Престрелка. Икономическият министър отговори на Нинова с Марк Твен
Служебният министър на икономиката обвини соцлидерката в лъжа
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Служебният министър на икономиката обвини соцлидерката в лъжа
Соцлидерката се възмущава, че Никола Стоянов не идва на парламентарен контрол
Нивата на яз. „Огоста“ са най-ниските откакто е въведен в експлоатация
Монтана. Областният управител на Монтана Нина Петкова е поискала създаване на комисия от експерти на национално ниво, която да направи цялостно обслед...