Огромно признание за Явор Милушев
Наградата „Икар“ за чест и достойнство се присъжда на актьора Стоян Сърданов
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Наградата „Икар“ за чест и достойнство се присъжда на актьора Стоян Сърданов
Тя се отказва от световна кариера, за да бъде до любимия си Явор Милушев
Явор Милушев, Олег Штефанко, Галина Струтинская, Тамара Акулова, Владимир Гостюхин, Аня Пенчева в Останкино
Явор Милушев е свалил 18 килограма заради своя Яворов в "Дело 205/1913". Той обаче пазил в пълна тайна дори от режисьора Киран Коларов как смята чисто...