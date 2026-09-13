Дерибей на Доган гърми в престъпна афера. ГДБОП и ДАНС претърсиха дома му /ОБНОВЕНА/
Става дума за Явор Хайтов от групата на Ахмед Доган
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Става дума за Явор Хайтов от групата на Ахмед Доган
Явор Хайтов е играл главната роля в организирания от Мая Манолова протест на 23 май срещу премиера Бойко Борисов
Депутатите от "Народен съюз" Румен Йончев и Явор Хайтов откриха жътвената кампания във врачанското село Манастирище. Събитието, което се организира за...
Зам.-председателят на Народното събрание Явор Хайтов, който е бил и зам.-министър на вътрешните работи заяви пред журналисти, че според него България...