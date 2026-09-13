Експерти предупредиха! Чака ни екстремно време
Съществува риск от рекордно високи температури в глобален мащаб
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Съществува риск от рекордно високи температури в глобален мащаб
Подценяваме ситуацията, тя е критична, заяви д-р Симеонов
Европа ще се сблъска с поредица от климатични явления
Оптималните условия за наблюдение на подобни явления са ясното небе
Ще се повтори ли Събитието Карингтън се питат астрономи
Спектакълът може да се наблюдавава от различни части от Европа
Какво се случва?
Много от екстремните метеорологични явления през 2014 г. са се засилили в резултат на глобалното затопляне, дължащо се на човешка дейност, като освоб...