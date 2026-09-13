Френски учени: Арафат не е отровен
Париж. Ясер Арафат не е бил отровен, твърди доклад на френски учени, разследващи смъртта на палестинския лидер. Според изследванията им, цитирани о...
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Париж. Ясер Арафат не е бил отровен, твърди доклад на френски учени, разследващи смъртта на палестинския лидер. Според изследванията им, цитирани о...
Убива за дни, съсипва всички органи
Рамала. Палестински служители заявиха, че Израел е "единствения заподозрян" в смъртта на лидера Ясер Арафат, след публикуването на доклад на швейцар...
Установени са най-малко 18 пъти по високи нива на полоний-210
Москва. Руската експертиза на пробите, взети от тленните останки на бившия палестински лидер Ясер Арафат, изключва тезата за отравяне с полоний-210,...
Лондон. Едно от водещите световни медицински списания подкрепи възможността, че Ясер Арафат, дългогодишен лидер на Палестина, е бил отровен с радиоа...