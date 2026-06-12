Избраха изпълнителите на статуята „Японката“ в Града на розите
Стара Загора. Вече са известни изпълнителите на изящната статуя „Японката", която покойният казанлъшки художник Доко Доков дари на своя роден град пр...
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Стара Загора. Вече са известни изпълнителите на изящната статуя „Японката", която покойният казанлъшки художник Доко Доков дари на своя роден град пр...