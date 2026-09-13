Потвърдиха присъдата на нашия пилот Янко Стоименов
По 10 г. затвор получиха тримата от авиокомпания „Хелиос”
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По 10 г. затвор получиха тримата от авиокомпания „Хелиос”
Падналият "Боинг" се е разхерметизирал и 8 месеца преди трагедията, казва Янко Стоименов
Присъдата на нашия пилот от 123г. не е потвърдена на втора инстанция
Янко Стоименов иска да откупи наказанието