Всичко за Янис Зику

Следете всички новини, анализи и коментари за Янис Зику. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Зику скъп за ЦСКА

Зику скъп за ЦСКА

Няма никакъв шанс Янис Зику да се върне в ЦСКА, научи "Стандарт". Румънецът наистина мина за два дни през София, но само да се види в приятели. Любиме...

23 декември | 21:30
0 коментара
9130
Замесиха Зику в "черно тото"

Замесиха Зику в "черно тото"

Бившият нападател на ЦСКА Янис Зику бе замесен в скандал с "черно тото". Това ставало в периода, в който той играл в "Политехника" (Тимишоара). Сканда...

08 юни | 21:20
0 коментара
6401