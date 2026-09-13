Fanatik: Ботев Пд е първи вариант за Янис Зику
Пловдив. Ботев Пловдив е първи вариант за румънския нападател Янис Зику, информира местното издание Fanatik. Зику от четвъртък е свободен агент, след...
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Пловдив. Ботев Пловдив е първи вариант за румънския нападател Янис Зику, информира местното издание Fanatik. Зику от четвъртък е свободен агент, след...
Няма никакъв шанс Янис Зику да се върне в ЦСКА, научи "Стандарт". Румънецът наистина мина за два дни през София, но само да се види в приятели. Любиме...
Бившият нападател на ЦСКА Янис Зику бе замесен в скандал с "черно тото". Това ставало в периода, в който той играл в "Политехника" (Тимишоара). Сканда...