Изслушаха Цацаров за "Яневагейт" (ОБЗОР)
Главният прокурор Сотир Цацаров се яви вчера на заседанието на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет, за да бъде изслушан във връзка със записите...
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Главният прокурор Сотир Цацаров се яви вчера на заседанието на Етичната комисия към Висшия съдебен съвет, за да бъде изслушан във връзка със записите...
Мъжът, чийто глас се чува в записите на разговори за „опраскването" между двете съдийки Владимира Янева и Румяна Ченалова е обект на търсене от страна...
Етичната комисия на ВСС отново ще извика за изслушване двете съдийки Румяна Ченалова и Владимира Янева заради скандалните им записи, станали известни...
Съдийките Румяна Ченалова и Владимира Янева са извикани пред Етичната комисия на Висшия съдебен съвет. Причината - изтеклите разговори между тях, в ко...
Две съдийки от Софийския градски съд (СГС) си направиха отвод по делото "Червеи" срещу бившата ръководителка на съда Владимира Янева. В крайна сметка...
Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно дело срещу Владимира Янева по случая "Червеи". Искането за дисциплинарка бе направено от правос...
"Предложението на главния прокурор Сотир Цацаров бе изненадващо за повечето от членовете на Висшия съдебен съвет", призна в ефира на БНТ шефът на Етич...