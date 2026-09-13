Всичко за Ян Бибиян

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Ян Бибиян в театър "София"

Ян Бибиян в театър "София"

"Ян Бибиян" на Елин Пелин, първият екшън в българската литература, вече е на голямата сцена в театър "София". Спектакълът на Бисерка Колевска е изпълн...

19 февруари | 20:35
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