Игумен се нахвърли на дяволчето Фют и Ян Бибиян
Отец Рафаил, който е игумен на Кладишкия манастир, бе един от малкото духовни хора, които се обявиха абсолютно категорично против позицията на Светия...
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Отец Рафаил, който е игумен на Кладишкия манастир, бе един от малкото духовни хора, които се обявиха абсолютно категорично против позицията на Светия...
София. На 22 февруари, събота, от 12:30 ч., театър „Възраждане" ще представи за пръв път на своята сцена пиесата „Ян Бибиян и дяволчето Фют", по роман...
"Ян Бибиян" на Елин Пелин, първият екшън в българската литература, вече е на голямата сцена в театър "София". Спектакълът на Бисерка Колевска е изпълн...