„Пълмед“ вече предлага изследването ЯМР на сърце
Университетски медецински комплекс „Пълмед“ е единственото лечебно заведение не само в Пловдив, но и в Южна България, в което се провежда изследване...
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Университетски медецински комплекс „Пълмед“ е единственото лечебно заведение не само в Пловдив, но и в Южна България, в което се провежда изследване...