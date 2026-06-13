Джоли: Повече не мога да имам деца (ОБЗОР)
Анджелина Джоли миналата седмица е претърпяла операция за премахване на яйчниците и маточните си тръби. В отворено писмо до "Ню Йорк таймс" тя лично...
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Анджелина Джоли миналата седмица е претърпяла операция за премахване на яйчниците и маточните си тръби. В отворено писмо до "Ню Йорк таймс" тя лично...
"Казах си, трябва да бъдеш силна", споделя Джоли Американската актриса Анджелина Джоли е премахнала яйчниците и фалопиевите си тръби като превантивна...