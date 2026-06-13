Ким показа новата си гордост, светът изтръпна /СНИМКИ/
Северна Корея строи подводница с ядрено задвижване
Следете всички новини, анализи и коментари за Ядрени Ракети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Северна Корея строи подводница с ядрено задвижване
Нов план за ядрена политика, приет от страната
Лех Валенса - бивш полски президент и нобелист за мир, поиска ядрени ракети срещу Русия. В интервю за украинския вестник "Икономическая правда" той пр...