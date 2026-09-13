Северна Корея заплаши с нов ядрен тест
Пхенян. Северна Корея заплаши да извърши пореден ядрен тест и отхвърли резолюцията на ООН, която предвижда възможност лидерът Ким Чен Ун и други висок...
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Пхенян. Северна Корея заплаши да извърши пореден ядрен тест и отхвърли резолюцията на ООН, която предвижда възможност лидерът Ким Чен Ун и други висок...
Сеул. Северна Корея се подготвя да извърши четвъртия си ядрен опит в последните седем години и това се очаква да стане „всеки момент", предупреди воен...
Пхенян. Северна Корея обяви, че „не изключва" нов ядрен тест „от нов вид". „Не изключваме възможността за провеждане на нов ядрен опит с оглед на под...