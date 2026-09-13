Светът затаи дъх, какво крои Ким Чен Ун
Международната агенция за атомна енергия с предупреждение
Следете всички новини, анализи и коментари за Ядрен Опит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Международната агенция за атомна енергия с предупреждение
Има сериозни разногласия по въпроса
Северна Корея е извършила нов ядрен опит. Това съобщи правителствен източник пред световните медии и уточни, че тестваната бомба е с мощност най-малко...
Сеул. Има голяма вероятност Северна Корея да подготвя нов ядрен опит, тъй като има повишена активност на главния обект за ядрени тестове в КНДР. За то...
Пхенян. Северна Корея показва признаци за подготовка на нов, четвърти опит с ядрено устройство само два месеца след предишния, който донесе на странат...