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Пхенян готви нов ядрен опит

Пхенян готви нов ядрен опит

Пхенян. Северна Корея показва признаци за подготовка на нов, четвърти опит с ядрено устройство само два месеца след предишния, който донесе на странат...

08 април | 8:53
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