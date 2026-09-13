Голямо обещание от Ким Чен Ун. Каза кой е врагът му
Той говори в края на годината пред Работническата партия
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Той говори в края на годината пред Работническата партия
Вашингтон. Барак Обама ще предложи намаляване на ядрените арсенали на САЩ и Русия, съобщиха световните медии. Американският президент Барак Обама ще...
Москва. Русия планира да възобнови патрулите на ядрени подводници в южните морета след пауза от повече от 20 години след разпадането на Съветския съю...