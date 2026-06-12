Новият X Factor на България е Славин
София. Новият X Factor на България се казва Славин Славчев. Той спечели обичта на зрителите и още тази вечер изпя първия си сингъл на сцената на музик...
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София. Новият X Factor на България се казва Славин Славчев. Той спечели обичта на зрителите и още тази вечер изпя първия си сингъл на сцената на музик...