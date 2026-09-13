Хит от 1975 г. се превръща в една от най-добрите рок песни на всички времена
Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
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Песента се ражда почти на един дъх, докато групата преживява умората от славата и загубата на своя основател
Дейвид Гилмор, който разказва истории с 6 струни
Днес се навършват 40 години от издаването на един от най-великите албуми в историята на британските легенди Pink Floyd и в историята на музиката като...