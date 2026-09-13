Страшна драма с 400 милиона компютри
От днес спира поддръжката на Windows 10
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От днес спира поддръжката на Windows 10
Тя вече е част от следващото поколение
Microsoft вече не разпространява операционната система Windows 10 безплатно. Компанията позволяваше безплатен ъпгрейд за свалянето на последната верси...
Гигантът Microsoft направи изненадваща премиера на своята нова операционна система, като шашна пазарните анализатори с Windows 10, вместо на очакванат...